Zoeken naar kwaaltjes: beter voorbereid naar de huisarts of juist niet?

Na drie dagen pijn in je rug even kijken of het vanzelf over zou moeten gaan of checken of je toch naar de huisarts moet. Googelen over kwaaltjes is de laatste jaren de normaalste zaak van de wereld geworden. Vanochtend werd bekend dat Nederlanders van alle Europeanen het meeste zoeken op internet naar gezondheidsproblemen. Maar doen we daar wel verstandig aan?

Communicatiewetenschapper Fam te Poel (UvA) deed onderzoek naar onze online zoektocht over ziektes en of we daar baat bij hebben. "Wat ik in mijn onderzoek zie: als mensen online zoeken, kunnen ze gerustgesteld worden, maar ook angstiger worden. Dat ligt er natuurlijk aan welke informatie je tegenkomt en op welke manier je aan het zoeken bent." Ze zegt dat het vervelend kan zijn als mensen met verkeerde informatie bij de arts belanden, maar zag ook dat mensen soms juist goed voorbereid bij de dokter belanden."

Te Poel pleit ervoor om niet zomaar je klacht in Google in te voeren, maar om te kijken op een betrouwbare website. "Ga je gewoon googelen, dan kan je overal terechtkomen. Ook op websites van commerciële partijen. Websites die niet actueel of wetenschappelijk onderbouwd zijn, kunnen je angstig maken."

Een van die betrouwbare sites die Te Poel noemt is Thuisarts.nl, een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hoofdredacteur Patrick Jansen, zelf ook huisarts, vertelt dat de site zeven jaar geleden werd opgericht om als naslagwerk te dienen voor patiënten die net bij de huisarts waren geweest. Als alternatief voor de folders dus die mensen bij de dokter meekregen. "Want van zo'n gesprek bij de huisarts onthoud je maar twintig tot dertig procent, de rest vergeet je weer. We hadden toen niet vermoed dat het zo'n succes zou worden."

Blaasontsteking en griep

Thuisarts.nl wordt dagelijks zo'n 100.000 keer geraadpleegd. De meestbezochte pagina's gaan over veelvoorkomende klachten als blaasontsteking, pijn in de rug, griep en vaginale afscheiding. "Mensen hebben ergens last van en willen weten of ze naar de huisarts moeten voor zoiets of niet."