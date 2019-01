Man kort ontsnapt uit psychiatrische kliniek in Den Dolder

Een 29-jarige man is kort ontsnapt uit de psychiatrische kliniek in Den Dolder. Na een zoektocht waarbij onder meer een politiehelikopter werd ingezet, werd de man weer gevonden.

"We kregen een melding dat een patiƫnt in zorgwekkende toestand was vertrokken", zegt een politiewoordvoerder. "We maakten ons zorgen om die man en gelukkig hebben we hem weer terug kunnen vinden."

Tegenover het AD zegt een woordvoerder van de kliniek dat de man aan het begin van de middag ontsnapte. Hij was op dat moment "erg verward". Volgens de woordvoerder was de man niet gevaarlijk.

Anne Faber

Anderhalf jaar geleden kwam de kliniek in Den Dolder in het nieuws als de kliniek waar Michael P. verbleef toen hij Anne Faber ombracht. In de kliniek werd P. voorbereid op zijn terugkeer in de samenleving, nadat hij eerder tot twaalf jaar cel werd veroordeeld in verband met een tweevoudige gewelddadige verkrachting.

P. doodde Faber tijdens zijn verlof. Hij kreeg vorig jaar 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging.