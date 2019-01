Maleisische sultans kiezen Abdullah uit Pahang als nieuwe koning

Maleisië heeft een nieuwe koning. De negen sultans van het land hebben sultan Abdullah uit de deelstaat Pahang gekozen tot hun primus inter pares.

Het koningschap in Maleisië is voornamelijk een ceremoniële functie, de uitvoerende macht ligt bij een burgerregering. Elke vijf jaar kiezen de sultans een nieuwe koning. Dat doen ze sinds 1957, toen Maleisië onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk.

Russisch model

De verkiezing van een nieuwe koning was nodig omdat de vorige koning, Mohammed V, deze maand al na twee jaar aftrad. Officieel is niet bekend waarom, maar de abdicatie kwam kort nadat er berichten waren verschenen dat de 49-jarige Mohammed in november een voormalig Russisch model had getrouwd.

Deze 25-jarige Oksana Voevodina zou zich hebben bekeerd tot de islam, maar het huwelijk zou in het vrij orthodoxe Maleisië toch te veel wenkbrauwen hebben doen fronsen. De koning wordt gezien als de bewaker van de islamitische en Maleisische traditie in het land.

Roulatiesysteem

Dat de negen sultans Abdullah tot koning zouden kiezen lag in de lijn der verwachting. De koning wordt gekozen volgens een roulatiesysteem tussen de sultanaten in Maleisië, en de leider van Pahang was aan de beurt.

Eigenlijk was zijn vader, Ahmad, aan de beurt. Maar deze 88-jarige voelde zich naar verluidt te zwak van gezondheid om nog koning te worden. Daarom werd een paar dagen geleden zijn zoon tot sultan uitgeroepen. De facto bestuurde Abdullah de laatste twee jaar al de deelstaat Pahang.

Abdullah zat in Groot-Brittannië op school. Hij is lid van het bestuur van de wereldvoetbalbond FIFA en heeft ook een hoge bestuurlijke functie bij de Internationale Hockey Federatie.

Hij blijft nu koning tot 2024 en gaat met zijn familie in het koninklijk paleis wonen. Elk jaar krijgt hij ongeveer vijf miljoen ringgit (circa 1 miljoen euro) als bijdrage in de kosten.