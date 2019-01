Zonnebloemen Van Gogh Museum niet meer op reis

Het schilderij is een van de bekendste werken van Van Gogh. Hij maakte het in 1888 en 1889 in Zuid-Frankrijk. In totaal maakte hij vijf schilderijen van een grote bos zonnebloemen in een vaas. Een daarvan hangt in het Van Gogh Museum. De andere zijn te zien in Londen, München, Tokio en Philadelphia.

In het 47-jarig bestaan van het Van Gogh Museum is Zonnebloemen alleen bij hoge uitzondering uitgeleend: in totaal zes keer. Dat gebeurde voor het laatst in 2014. Toen werd het naar The National Gallery in Londen gebracht, waar het naast de Zonnebloemen uit die collectie kon worden opgehangen.

Volgende maand

Het schilderij is vanaf vrijdag 22 februari weer voor het publiek te zien in Amsterdam. Komende zomer is daar ook de tentoonstelling Van Gogh en de Zonnebloemen, waarin het onderzoek en de restauratie worden toegelicht.