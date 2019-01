De Mol haalt oud-RTL-programmadirecteur Erland Galjaard naar Talpa

John de Mol heeft opnieuw een grote naam in tv-land aan zich gebonden: oud-RTL-programmadirecteur Erland Galjaard gaat per 1 februari aan de slag bij Talpa als strategisch adviseur. Dat Galjaard naar Talpa ging, hing al een tijdje in de lucht.

De programmadirecteur vertrok bijna een jaar geleden na een dienstverband van 21 jaar bij RTL. Hij is de man van presentatrice Wendy van Dijk. Zij maakte tien dagen geleden bekend de overstap van RTL naar Talpa te maken.

Ook de RTL' ers Linda de Mol, Johnny de Mol, Gordon, en de mannen van Voetbal Inside, onder wie Wilfred Genee, zijn door De Mol binnengehaald.

Inzicht

Galjaard gaat volgens Talpa inhoudelijk advies geven over alle vormen van content. "Het uitgangspunt is het creƫren van mooie nieuwe dingen, met super professionele mensen", zegt Galjaard. Hij wil het contact met de kijker naar eigen zeggen op nieuwe manieren opbouwen.

De Mol roemt Galjaard om zijn inzicht en zegt dat de strategisch adviseur een cruciale rol gaat spelen in het succes van zijn bedrijf. Galjaard gaat drie dagen per week voor De Mol werken, de rest van zijn tijd steekt hij in zijn eigen bedrijf.