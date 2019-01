Foefje met gratis koffie brengt gesprek op gang op koud station 

Waar meestal honderden mensen in volledig stilzwijgen op de trein staan te wachten, was het vanochtend een vrolijke bende op station Helmond. Ondanks de kou ging iedereen in gesprek. Dat ging vanzelf doordat reizigers twee kopjes koffie of thee cadeau kregen: eentje om door te geven, eentje om zelf op te drinken.

"We willen mensen stimuleren om met elkaar een praatje te maken", aldus wethouder Dortmans van Helmond bij Omroep Brabant. "Uit cijfers blijkt dat eenzaamheid ook in Helmond een serieus probleem is. Daarom werken we als gemeente graag mee aan deze actie van NS, ProRail en de GGD."

Praatje maken

"Normaal zit ik vaak met een telefoon en oordopjes in de trein", vertelt een reiziger die een kopje thee van iemand anders aanpakt. "Met een bekende maak je al snel een praatje. Nu sta ik er bij stil dat een praatje met een vreemde natuurlijk ook gewoon kan."

"Ik heb er nooit bij stilgestaan dat een klein gesprekje in de trein voor sommige mensen heel waardevol kan zijn", zegt een andere reiziger, nippend aan zijn espresso. "Misschien haal je met dat ene gesprekje net iemand uit een negatieve spiraal. Alleen maar door te kletsen en te luisteren."

Helft 75-plussers eenzaam

Steeds meer gemeenten ondernemen actie tegen eenzaamheid. In het regeerakkoord trok het kabinet daar 26 miljoen euro voor uit. Dat geld wordt vooral besteed aan het bezoeken van oudere mensen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de 75-plussers in Nederland zich eenzaam voelt. Het gaat om 700.000 mensen.

Vorig jaar besloot de Tweede Kamer dat er ook aandacht moet komen voor eenzame jongeren. Ongeveer tien procent van de jongeren heeft te maken met langdurige eenzaamheid.

Ook vanmiddag tussen 15.00 en 16.30 uur en komende maandagochtend en maandagmiddag wordt gratis koffie en thee uitgedeeld op een van de vier stations in Helmond.