Schotse ex-premier Salmond gearresteerd

De Schotse ex-premier Alex Salmond is opgepakt. Waarom is niet duidelijk, maar de Schotse politie zegt dat er een rapport is doorgestuurd naar de openbaar aanklager. Salmond moet vanmiddag voor de rechter verschijnen.

De 64-jarige Salmond was premier van Schotland van 2007 tot en met het referendum over Schotse onafhankelijkheid in 2014. Toen een meerderheid van de Schotten ervoor koos om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven, trok Salmond, leider van de Scottish National Party, zijn conclusies en trad af.

Seksueel misbruik

Het is niet bekendgemaakt waarvan Salmond wordt beschuldigd, maar er is het afgelopen jaar wel een onderzoek naar hem ingesteld nadat twee vrouwen hem hadden beschuldigd van ontoelaatbaar seksueel gedrag. De conclusies van dat onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Schotse regering, werden in augustus naar de politie gestuurd.

Salmond heeft de beschuldigingen over seksueel misbruik ferm tegengesproken en kritiek uitgeoefend op het onderzoek. Toch trad hij in augustus uit de SNP, naar eigen zeggen om een tweestrijd in de partij te voorkomen.

Nadat hij was afgetreden als premier werd hij in 2015 gekozen in het Britse Lagerhuis. Die zetel verloor hij bij de verkiezingen van juni 2017. Sinds november van dat jaar presenteert hij een talkshow op de door de Russische overheid gefinancierde zender RT.