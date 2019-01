Adblockers werken niet meer in conceptversie Chrome

Een toekomstige versie van de populaire browser Google Chrome kan bepaalde extensies onbruikbaar maken, waaronder zogeheten adblockers. Dat blijkt uit een voorstel, Manifest V3, dat is verschenen op de ontwikkelaarssite van de browser.

De voorgestelde wijzigingen zijn nog niet definitief. Bovendien is het volgens Google niet de bedoeling dat de extensies niet meer werken door de veranderingen. Het bedrijf zegt met ontwikkelaars in gesprek te zijn.

'Noodzakelijke verandering'

Sommige extensies zouden niet meer werken doordat Google van plan is de wijze waarop extensies werken met de browser te veranderen, schrijft techsite Ars Technica. Volgens de zoekgigant is dat noodzakelijk om malafide extensies aan te kunnen pakken, die de bescherming en privacy van gebruikers dwarsbomen.

De huidige methode, waar blokkeer-extensies uBlock en uMatrix nu mee werken, geeft extensies veel ruimte om bepaalde delen van een website te blokkeren. Maar tegelijkertijd is die manier tijdrovend en maakt het de browser volgens Google langzamer.

De nieuwe methode die Google voorstelt werkt sneller en is privacyvriendelijker, schrijft de techsite. Tegelijkertijd wordt het aantal 'filters' een stuk lager. Dat betekent dat de hoeveelheid advertentie-urls die geblokkeerd kunnen worden kleiner is.

Zorgen ontwikkelaar

Volgens de maker van uBlock en uMatrix, twee extensies die reclames blokkeren, betekenen de veranderingen dat zijn stukjes software niet meer werken. Hij maakt zich dan ook zorgen. Volgens Ars Technica zou de verandering positiever kunnen uitpakken voor zijn rivaal Adblock Plus, omdat die op een andere manier werkt. In 2015 meldde de Financial Times dat onder meer Google de partij betaalt om advertenties alsnog door te laten.

Google is (naast Facebook) de grootste verspreider van reclame op het internet. Het bedrijf verdient jaarlijks miljarden met advertenties.