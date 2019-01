Miljardair koopt duurste huis ooit in VS: 207 miljoen euro voor penthouse

Een Amerikaanse zakenman heeft het duurste huis ooit gekocht in de VS. Ken Griffin legde volgens The Wall Street Journal omgerekend 207 miljoen euro op tafel voor een penthouse in een New Yorkse wolkenkrabber.

Dat is ruim 100 miljoen euro meer dan het vorige record uit 2014, toen zakenman Barry Rosenstein een landhuis kocht in de nabij New York gelegen villastreek The Hamptons.

Goede deal

Zakenblad Forbes schat het vermogen van de 50-jarige Griffin op 8,7 miljard dollar. Hij verdiende zijn fortuin als investeerder en beheerder van een hedgefonds.

Het New Yorkse penthouse van Griffin beslaat ruim 2200 vierkante meter over drie verdiepingen. Een woordvoerder van de zakenman liet aan The Wall Street Journal weten dat hij een pied-à-terre in New York nodig had, omdat hij vanwege zijn werk verwacht vaker in de stad te moeten zijn.

Hij sloot overigens een goede deal: de vraagprijs lag ruim tien miljoen euro hoger. De wolkenkrabber van 290 meter met daarin het penthouse van Griffin - 220 Central Park South - is nog in aanbouw en staat op een van de duurste plekken van de stad, in Manhattan aan de zuidkant van Central Park.