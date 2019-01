'Onreine vruchtbare vrouw' door familie verbannen na tempelbezoek

Haar man en twee zoons willen niets meer van haar weten. En ook de rest van de familie keert haar de rug toe. De Indiase vrouw Kanaka Durga bezocht begin deze maand de eeuwenoude tempel van Sabarimala in Zuid-India. Maar omdat dat volgens traditie verboden terrein is voor vrouwen die kunnen menstrueren, heeft dat bezoek grote gevolgen.

"Haar familie was woedend en ze vinden het een schande", vertelt correspondent Aletta André. "Ze zijn boos dat ze hiermee de hele familie en de buren in onveiligheid heeft gebracht." De 39-jarige Kanaka Durga bezocht de beroemde tempel samen met een andere vrouw, Bindu Amini. Allebei moesten ze vanwege bedreigingen twee weken onderduiken.

Protesten

Het hooggerechtshof besloot in september vorig jaar dat vrouwen het heiligdom wel in mogen. Die uitspraak bracht duizenden demonstranten op de been. Durga en Amini werden tijdens hun tocht naar de tempel aangevallen. Ze konden hun tocht afmaken dankzij de steun van de regionale overheid en de politie.

In deze video is te zien hoe Durga en Ammini gehuld in doeken naar binnen gaan: