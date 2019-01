Utrecht vindt ook na zes jaar geen oplossing voor prostituees

Utrecht blijft op fel verzet stuiten bij de plannen voor een nieuwe prostitutiezone. Omwonenden in de wijk Overvecht vrezen overlast. Ze zijn een petitie gestart die volgens RTV Utrecht in korte tijd al meer dan 1100 keer ondertekend is.

De gemeente Utrecht sloot de oude prostitutiezone op het Zandpad - een reeks woonboten in de Vecht - in juli 2013. Er was sprake van mensenhandel en andere misstanden. De hoerenlopers veroorzaakten veel overlast in de omgeving.

21 keer veroordeeld

Sinds die tijd zijn er tal van pogingen gedaan om een nieuwe, veilige prostitutiezone te beginnen. Die zou in hetzelfde gebied aan het Zandpad moeten komen, maar dan haaks op de Vecht. Er meldde zich zelfs een exploitant.

Maar de nieuwe locatie stuitte op verzet van omwonenden en een 'adviseur' van de exploitant bleek 21 keer veroordeeld - vooral voor ernstige geweldsdelicten tegen vrouwen. Ook twee andere potentiƫle exploitanten kwamen niet door de screening.

Kweekvijver van drugshandel en mensenhandel

Ook de meest recente plannen voor het Nieuwe Zandpad - met 162 werkplekken in nieuwbouw - leiden tot protest. "De wijk komt in opstand tegen de plannen om Overvecht in nog meer ellende te storten door een kweekvijver van criminaliteit, drugshandel, mensenhandel en andere problemen te plaatsen in vorm van de prostitutiezone op het Nieuwe Zandpad", schrijft burgerinitiatief 'Opstand tegen terugkomst van prostitutiezone Zandpad' in een brief aan de gemeenteraad.

Er is ook een petitie gestart waarin wordt gesteld dat de gemeente tegenstrijdig beleid voert door miljoenen te investeren in de leefbaarheid van wijken als Overvecht en Ondiep en anderzijds "die investeringen eigenhandig weer kapot te maken door ellende te brengen in de vorm van een prostitutiezone".

De petitie betekent een nieuwe tegenslag voor de gemeente. Eerder werd al duidelijk dat nieuwe exploitanten ook niet in de rij staan, vooral door de strenge regelgeving.