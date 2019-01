Zoektocht naar voetballer Sala gaat verder

De 28-jarige Emiliano Sala was van het Franse Nantes op weg naar naar zijn nieuwe club Cardiff in Wales. Het toestel verdween in de buurt van het Britse eiland Guernsey van de radar.

Kort daarvoor verstuurde hij nog een spraakbericht naar vrienden waarin hij vraagtekens plaatste bij de betrouwbaarheid van het toestel. Toch leek hij zich geen grote zorgen te maken, want hij zei ook dat hij de volgende dag zou gaan trainen bij zijn nieuwe club. Ook vroeg Sala nog aan zijn vrienden hoe het met hen gaat.

Beluister een fragment hieronder: