Vakbonden de straat op voor beter pensioen

De vakbonden gaan de komende weken actievoeren voor een beter pensioenakkoord. FNV, CNV en VCP willen hun eisen kracht bijzetten met stakingsacties, werkonderbrekingen en een grote landelijke actiedag op 18 maart.

De onderhandelingen liepen twee maanden geleden vast en sindsdien is er eigenlijk niks meer gebeurd. De bonden staan onder meer voor het bevriezen van de AOW-leeftijd, indexatie van de pensioenen en een pensioenregeling voor zzp'ers en flexwerkers.

De komende weken houden de vakbonden honderden informatiebijeenkomsten bij bedrijven en vakbondskantoren. Op zaterdag 2 februari wordt een grote voorbereidingsbijeenkomst in Utrecht gehouden met het oog op de landelijke actiedag van 18 maart.

De vakbonden hebben minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken dringend opgeroepen om de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel te hervatten en verwachten binnen een week een reactie.

Korten

"Er is veel onvrede over de pensioenen en een toenemende actiebereidheid in allerlei sectoren", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. "Het kabinet moet structureel over de brug komen om de pensioenproblemen op te lossen, waar alle Nederlanders en generaties mee te maken hebben."

Ondertussen blijkt uit de verslechterde dekkingsgraden van veel pensioenfondsen dat korten van de pensioenen in 2020 of 2021 bijna onvermijdelijk wordt.

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Die zullen naar verwachting leiden tot een verschuiving in de krachtsverhoudingen in de Eerste Kamer. De regeringscoalitie verliest zijn meerderheid, waardoor de stem van de oppositie cruciaal wordt voor een pensioenakkoord.