Ruim 266.000 erectiepillen in loods Swalmen

De politie heeft een grote hoeveelheid erectiepillen aangetroffen in een loods in Swalmen (L). Dat gebeurde na een anonieme tip. In totaal zijn volgens 1Limburg meer dan 266.000 pillen van verschillende merken geteld. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De Roermondse politie noemt de vondst op Facebook een economisch delict: handel en bezit van deze grote hoeveelheden middelen zijn strafbaar volgens de Geneesmiddelenwet.

Onderzoek moet uitwijzen of het om vervalste of gestolen medicijnen gaat. Met de verkoop van erectiepillen, die in Nederland alleen op recept verkrijgbaar zijn, is veel geld te verdienen: de prijzen lopen op tot 6 euro per pil.