25.000 dollar tipgeld naar meisje dat ontsnapte aan ontvoerder

Jayme Closs, het 13-jarige meisje dat na 88 dagen ontsnapte aan haar kidnapper, krijgt de 25.000 dollar tipgeld die een bedrijf had uitgeloofd. Closs wist weg te komen toen haar ontvoerder haar enkele uren alleen thuis liet.

Closs werd halverwege oktober ontvoerd. De dader drong haar huis binnen, vermoordde haar ouders en nam het meisje mee. Hij hield haar 12,5 week gevangen in een bungalow in de staat Wisconsin, 100 kilometer van haar woonplaats.

Leven opbouwen

Het bedrijf waar de ouders van Closs werkten, loofde een beloning uit voor de gouden tip die tot haar vondst zou leiden. Omdat ze zichzelf bevrijd heeft, vindt de directie dat Closs er recht op heeft.

"Hoewel we nog steeds rouwen om het verlies van Jim en Denise, zijn we dankbaar voor Jayme's dappere ontsnapping", zegt de directeur van de Jennie-O Turkey Store. Hij hoopt dat Closs het geld kan gebruiken om haar leven weer op te bouwen.

Kort na de ontsnapping werd de 21-jarige Jake Patterson opgepakt. Hij verklaarde later dat ze een willekeurig slachtoffer was die zijn pad toevallig gekruist had.