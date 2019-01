Nederland is een doorsluisland: 'onze reputatie staat op het spel'

Nederland is een doorsluisland. Er staat voor zo'n 4200 miljard euro geparkeerd bij bijzondere financiële instellingen, bijna zes keer de omvang van het Nederlandse bruto binnenlands product, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.

Als het kabinet dit echt wil aanpakken dan moet er meer gebeuren dan nu in het regeerakkoord is afgesproken, zegt het CPB.

Bedrijven stippelen wereldwijd de gunstigste fiscale routes uit voor hun dividenden, rentes en royalty's. Een groot deel van die stromen loopt via Nederland en dat gebeurt via bijzondere financiële instellingen. Zo stroomt het geld van een dochteronderneming in bijvoorbeeld Ierland via Nederland naar een bedrijf in Bermuda. Daarmee is Nederland dus een belangrijke schakel in belastingontwijking.

Reputatie op het spel

De route is vooral zo aantrekkelijk omdat multinationals hier geen bronbelasting op royalty's hoeven te betalen. Per 2021 gaat dat veranderen, zo staat in het regeerakkoord.

Dat is volgens het CPB niet voldoende om de financiële stromen van en naar andere doorsluislanden tegen te houden. Nederland gaat die bronbelasting namelijk alleen heffen op landen met een statutair tarief voor de winstbelasting van 9 procent of minder. Daar vallen Luxemburg, Ierland en Zwitserland niet onder. Het zou daarom beter zijn als er gekeken wordt naar de belasting die in praktijk betaald wordt in het bestemmingsland, meen het CPB.

Als er niets aan gedaan wordt, dan staat de internationale reputatie van Nederland op het spel. Voor een effectieve bestrijding van belastingontwijking blijft internationale coördinatie van belastingwetgeving noodzakelijk, omdat Nederland maar één schakel is in een complexe, financiële keten, schrijft het CPB.