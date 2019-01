Wekdienst 24/1: Uitreiking Gouden Loeki en Blok verdedigt brexit-noodwet

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Ster reikt voor de 24e keer de Gouden Loeki uit, de publieksprijs voor de beste reclame van het jaar. Onder meer reclames van Calvé, Jumbo en de Dierenbescherming maken kans op de prijs.

Het Griekse parlement stemt over de naamswijziging van buurland Macedonië. Na een langdurig conflict bereikten de landen een compromis: Macedonië mag doorgaan als Noord-Macedonië. Veel Grieken zijn nog boos daarover.

Het schilderij Zonnebloemen van Van Gogh krijgt een opknapbeurt. De komende weken staat het 130 jaar oude schilderij in het restauratieatelier van het Van Gogh Museum. Vanaf 22 februari kan het publiek het schilderij weer zien.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken verdedigt zijn brexit-noodwet in de Tweede Kamer. Die wet geeft ministers tijdelijk de mogelijkheid om snel, op eigen houtje, wetten aan te passen, als er een no-deal-brexit komt. Critici vinden die wet ondemocratisch.

Wat heb je gemist?

Een grote meerderheid van de betrokkenen stemt in met de plannen van het Haaglanden Medisch Centrum om het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag eerst in de weekenden te sluiten en daarna helemaal op te doeken.

De Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Medische Staf van het HMC hebben schriftelijk op de plannen gereageerd. Al die reacties zijn in bezit van de NOS. Bij alle partijen zijn er wel grote zorgen over de snelheid waarmee de raad van bestuur de voornemens wil doorzetten.

Ander nieuws uit de nacht:

Gekort worden op pensioen nog dichterbij voor twee miljoen mensen: de pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT, staan er na het beroerde einde van het afgelopen beursjaar zo slecht voor, dat korten onvermijdelijk lijkt.

'China blokkeert zoekmachine Bing', Microsoft zoekt oplossing: volgens de krant Financial Times heeft de Chinese regering opdracht gegeven om de zoekmachine te blokkeren.

Grootste groei nieuwbouwwoningen sinds 2009: het gaat om bijna 66.000 nieuwe woningen, een groei van bijna 5 procent ten opzichte van 2017, meldt het CBS.

En dan nog even dit:

The Addams Family is de grote winnaar van de Musical Awards. Het stuk is uitgeroepen tot beste grote musical en regisseur Paul Eenens kreeg de award voor beste regie. Ook Jon van Eerd, die de voorstelling vertaalde en bewerkte, kreeg een prijs voor zijn werk.