Trump stelt 'troonrede' uit tot na shutdown

President Trump zal zijn 'troonrede', de State of the Union, pas houden als de Amerikaanse overheid weer open is. Hij zegt dat de jaarlijkse toespraak, zoals gebruikelijk is, in het Huis van Afgevaardigden wordt gehouden.

Gisteren had de voorzitter van het Huis, de Democraat Nancy Pelosi, laten weten dat Trump de problemen rond de financiering van de overheid moet oplossen voordat hij welkom is. De Amerikaanse overheid is al weken gedeeltelijk dicht, omdat de begroting niet wordt goedgekeurd vanwege onenigheid over de financiering van de grensmuur met Mexico die Trump wil bouwen.

Door die shutdown, zoals de gedeeltelijke sluiting van de overheid heet, zitten zo'n 800.000 ambtenaren noodgedwongen thuis. Eerder vroeg Pelosi ook al om uitstel van de State of the Union, omdat een deel van het beveiligingspersoneel met onbetaald verlof is gestuurd vanwege de financieringsproblemen.

"Dit is haar voorrecht. Ik zal de toespraak houden als de shutdown voorbij is", schrijft Trump op Twitter over Pelosi's weigering. "Ik ben niet op zoek naar een andere locatie voor de State of the Union, omdat er geen andere locatie is die op kan tegen de geschiedenis, traditie en betekenis van het Huis." Hij zegt dat hij ernaar uitkijkt om zijn toespraak alsnog te houden.