'Knullige Center Parcs-sfeer heeft juist iets nostalgisch'

Een midweekje weg met het gezin, of een weekendje bier drinken met vrienden: veel Nederlanders hebben ooit hun vakantie gespendeerd in een bungalow van Center Parcs. Maar de parken krijgen een opknapbeurt. Vandaag maakte het bedrijf bekend ruim een half miljard euro te investeren in de renovatie van een groot deel van de parken. Het bedrijf gaat zich richten op extra comfort en wellness, aldus directeur Pascal Ferracci.

Het nieuws bracht veel reacties teweeg op Facebook. Hoewel veel mensen blij zijn met de verbouwing, hopen anderen dat er niet té veel verandert.

"Ik hoop dat ze de typische Center Parcs-sfeer kunnen behouden", zegt Imre Kruis-Blijerveld. Als kind kwam ze bijna jaarlijks in de parken, nu komt ze er met haar eigen gezin. "Het is juist nostalgisch: de bungalows hebben een knullig sfeertje. Ik denk dat dat mensen trekt: ze kunnen zichzelf zijn. Voor de mensen die kamperen niet zien zitten, is het nét iets luxer dan een tent en niet zo boerig als een camping." Wel denkt ze dat het goed is als de inrichting vernieuwd wordt. "Je zit binnen op tuinmeubelen. Als je een film wil kijken, zit dat voor geen meter."

Niet iedereen is blij met een chiquere inrichting. "Ik wil geen comfort en wellness", zegt Gerbrand Minkjan. Vroeger ging hij vaak een weekendje met vrienden bier drinken in een bungalow van het bedrijf. "Dat moest zo goedkoop mogelijk: we wilden gewoon bier drinken." Minkjan is bang dat de prijzen na de verbouwing flink gaan stijgen. "Terwijl een bed om in te slapen voor ons genoeg was."

Dronken op het dak

"Tijdens die weekenden waren we jong en onsterfelijk", lacht hij. "Tijdens een weekend stond ik binnen een uur op het dak van een huisje te dansen. Mijn vrienden dachten dat het niet kon, maar ze hadden het fout. We liepen 's nachts dronken door het park, tussen de huisjes met slapende gezinnen. Ik hoop dat die sfeer er straks nog steeds is."

Toch vinden veel mensen de renovatie een goed idee, zo blijkt op Facebook. "We hadden een lek dak en een kapot slot bij het toilet", schrijft iemand. "Huisje met schimmel, onbruikbare kamer. Wat een duurbetaalde vakantie", schrijft de ander.

"Het was een beetje troosteloos", beaamt Rick Manten. "Ik kwam hier 30 jaar geleden met mijn ouders al. Toen ik in december in het park kwam, was de inrichting nog precies hetzelfde. De meubels en de kleurkeuze zijn heel gedateerd." Na zijn bezoek vulde hij kritisch een bezoekersenquête in. "Ik denk dat ze daarnaar geluisterd hebben", grinnikt hij.