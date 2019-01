Avant-gardefilmmaker Jonas Mekas (96) overleden

In zijn woonplaats New York is de van oorsprong Litouwse filmmaker, editor, recensent en theoreticus Jonas Mekas op 96-jarige leeftijd overleden. Hij wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste mensen binnen de Amerikaanse avant-gardefilms.

Mekas overleefde een werkkamp van de nazi's en emigreerde in 1949 naar de Verenigde Staten. Daar kwam hij in aanraking met de filmindustrie en raakte hij bevriend met sterren als John Lennon en Andy Warhol. Hij schreef gedichten en memoires, maakte honderden films en video's en schreef een invloedrijke column de New Yorkse tabloid The Village Voice.

Een mysterie

Een van de bekendste werken van Mekas is de films The Brig, een film over een strafkamp voor Amerikaanse mariniers. Die werd in 1963 genomineerd voor de Grote Prijs van het filmfestival van Venetiƫ. Ook maakte hij andere films als Walden, Lost Lost Lost en Letter from Greenpoint.

Mekas sprak in januari met The New York Times over de dood en noemde dat toen een "normale overgang". "Wat daarna komt is een mysterie. En dan wordt het interessant", zei hij.