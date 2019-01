Politie: morgen besluit over verder zoeken naar voetballer Sala

De politie van het Britse eiland Guernsey heeft de zoektocht naar het vliegtuigje waarin de Argentijnse voetballer Emiliano Sala en een piloot zaten voorlopig gestaakt. Morgen besluit de politie of er verder wordt gezocht.

De eenmotorige Piper Malibu verdween maandagavond boven het Kanaal. Gisteren en vandaag is de hele dag gezocht, maar er is nog geen spoor van het toestel. Wel hebben vliegtuigen puin gezien op het Kanaaleiland Alderney, maar het is niet duidelijk of het gaat om wrakstukken van het vliegtuig.

"Na een intensieve zoektocht van negen uur met meerdere vliegtuigen en een boot hebben we nog geen spoor van het vermiste vliegtuig", zegt de politie in een verklaring. "Nu het donker wordt, staken we de zoektocht." Reddingswerkers zeggen dat er "bijna geen kans" meer is dat Sala levend wordt gevonden.

Cardiff

De 28-jarige speler had maandag afscheid genomen van oud-ploeggenoten van FC Nantes en was op weg naar Wales. Daar tekende hij afgelopen weekend een contract voor 3,5 jaar bij Cardiff, dat 20 miljoen euro voor de voetballer betaalde.

Emiliano Sala maakte zich zorgen over de staat het vliegtuigje waarin hij zat, blijkt uit een audiobericht dat hij naar vrienden stuurde: