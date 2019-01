Na twee dagen al tientallen wapens 'gedropt' bij politie Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft twee dagen na de start van een wapeninleveractie 37 wapens ontvangen, waaronder acht vuurwapens. Twee weken lang kunnen mensen zonder strafrechtelijk vervolgd te worden hun wapens inleveren.

Het gaat, naast de vuurwapens, om zestien messen, vier zwaarden, een boksbeugel, een luchtbuks, een seinpistool, een balletjespistool en een voorwerp dat lijkt op een vuurwapen. Ook is er munitie bij de politie ingeleverd.

Wapens 'droppen'

De politie is de inleveractie gestart om het wapengeweld in de stad tegen te gaan. Vorig jaar waren er in Rotterdam 71 schietpartijen, dit jaar staat de teller al op 9 incidenten met vuurwapens.

Op zes grote bureaus van de Rotterdamse eenheid staan tonnen waar wapens 'gedropt' kunnen worden. Voor vuurwapens geldt een andere regeling: bezitters kunnen zich bij de politie melden, waarna agenten in burger langskomen om het wapen op te halen. De politie onderzoekt wel of het wapen is gebruikt: mocht dat zo zijn, dan volgt verder onderzoek.