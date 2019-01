FNV over retourplannen PostNL: 'Werkdruk loopt nu al gierend uit de klauwen'

Als je een pakketje van PostNL terug wilt sturen kun je dat nu ook meegeven aan een pakketbezorger die toch al aan de deur staat. Vakbond FNV is niet te spreken over de nieuwe dienst. "Hierdoor moeten pakketbezorgers nóg langer werken", zegt Ger Deleij.

PostNL wil de pakketten mee laten geven omdat dat niet alleen gemakkelijker, maar ook duurzamer is. De nieuwe manier van retourneren bespaart volgens hen extra vervoer. Een ritje naar een winkel of supermarkt om het pakket daar in te leveren, is dan niet meer nodig.

Deleij van FNV vindt dat "op zich" een logisch idee. "Maar er zijn ook andere manieren van duurzaam werken. Ik zie nu drie of vier verschillende bedrijven die pakketjes in dezelfde straat bezorgen. Ik denk dat verduurzaming eerder op dat vlak gezocht moet worden." Dit plan zorgt volgens hem bovendien voor een hogere werkdruk voor de pakketbezorger. "Die loopt nu al gierend uit de klauwen."

Stroming

Bij PostNL zien ze het probleem niet. "De vorige maanden waren absoluut niet geschikt om deze service te introduceren door de kerstdrukte", zegt woordvoerder Dagna Hoogkamer. "Deze maand gaat het gemakkelijker. Het is rustiger en we hebben nu bovendien ook een actie met Stichting Jarige Job."

Met die actie nemen bezorgers momenteel aan de deur al kerstcadeaus in die vorige maand 'over' waren. Kinderen die thuis geen mogelijkheid hebben om hun verjaardag te vieren krijgen deze cadeaus. "In die stroming kunnen pakketjes die retour gaan ook mee", zegt Hoogkamer.