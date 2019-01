Inbreker sluit vrouwen op in de kelder

De politie heeft in Naarden een nachtelijke klopjacht gehouden op een inbreker. De man drong tegen middernacht een huis aan de Juliana van Stolberglaan binnen. Een bewoonster die in bed lag dacht dat haar huisgenote thuis kwam, maar ze kwam oog in oog te staan met de inbreker.

Bij thuiskomst van de huisgenote werden de twee vrouwen van 66 en 69 bedreigd en met geweld in de kelder opgesloten. Terwijl de inbreker het huis doorzocht, wist het tweetal in de kelder de politie te alarmeren.

Bij aankomst van de politie was de dader al vertrokken. Agenten volgden zijn voetstappen in de sneeuw, maar een paar straten verder liep het spoor dood.