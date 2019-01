Politie VS pakt verpleger die comapatiënt zwanger maakte

In de Amerikaanse stad Phoenix is een 36-jarige verpleger van een ziekenhuis opgepakt die een comateuze vrouw heeft misbruikt en zwanger gemaakt. De vrouw van 29 ligt al tien jaar in vegetatieve toestand in een speciale kliniek, maar ze beviel eind december van een zoon. Niemand had door dat zij zwanger was.

Na de bevalling begon de politie met een grootschalig dna-onderzoek onder al het mannelijke personeel van het ziekenhuis, waardoor de nu opgepakte verpleger is opgespoord. Hij is aangeklaagd voor seksueel misbruik en het mishandelen van een kwetsbare volwassene.

Gespecialiseerd ziekenhuis

De verpleger heeft volgens een woordvoerder van de politie nog niet met hen gesproken. De familie van de vrouw heeft zich over de baby ontfermd. Die maakt het volgens de politie "heel goed".

Het ziekenhuis omschrijft zichzelf als gespecialiseerd in gezondheidszorg voor medisch kwetsbare en chronisch zieke zuigelingen, kinderen, tieners en jongvolwassen. Ook is het ziekenhuis bedoeld voor patiënten met geestelijke en ontwikkelingsproblemen.