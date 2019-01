Medewerkster forensisch instituut sjoemelde met eigen bloedmonster

Een 40-jarige medewerkster van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft bekend dat ze met haar eigen bloedmonster heeft geknoeid. Dat bleek op een pro-formazitting in de rechtbank, waar Omroep West bij was. De vrouw wilde verbergen dat ze met te veel alcohol op achter het stuur zat.

Ze werd in oktober 2016 en februari 2017 door de politie langs de kant van de weg gezet voor een blaastest. Beide keren bleek dat ze te veel had gedronken om te mogen rijden en steeds vroeg ze volgens het Openbaar Ministerie om aanvullend onderzoek. "Zo'n onderzoek wordt gedaan met bloed wat wordt afgenomen en onderzocht door het NFI. Uit dat bloed kwamen veel lagere waardes dan uit de blaastest", zegt het OM.

De lage waardes waren zo onwaarschijnlijk, dat het OM de Rijksrecherche inschakelde. Tijdens verhoren bleek dat de vrouw water bij in ieder geval het eerste bloedmonster heeft gedaan, zegt het OM. Dat ze dat daarna nog een keer deed, heeft ze niet bekend.

Geschorst

De medewerkster is geschorst door het NFI, meldt Omroep West. Het instituut heeft maatregelen genomen om een vergelijkbare situatie te voorkomen. Zo is de toegang tot opslagruimtes beperkt voor medewerkers. En personeel moet het bij een leidinggevende melden als ze in contact zijn geweest met politie of justitie.

De verdachte was niet bij de zitting aanwezig. In mei wordt de zaak inhoudelijk behandeld.