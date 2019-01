Woedende Spaanse taxichauffeurs blokkeren snelweg en toerismebeurs

Volgens de Spaanse omroep RTVE heeft de politie een chauffeur opgepakt en zijn er de laatste dagen elf gewonden gevallen.

De staking begon afgelopen week in Barcelona, waar nu een voorstel ligt dat een Uber-taxi minstens een uur van tevoren moet worden besteld. Chauffeurs in Madrid willen dat die regel ook daar wordt ingevoerd en zeggen door te gaan met het protest tot dat is gebeurd. Uber zegt de steden te verlaten als het voorstel ook echt wordt ingevoerd.