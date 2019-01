Merendeel kinderen krijgt weleens op z'n donder (en vaker door moeder)

Bijna negen op de tien kinderen in Nederland krijgen weleens straf van zijn ouders. Meestal na brutaal gedrag, blijkt uit onderzoek van het Jeugdjournaal.

Uit de online enquĂȘte die door ruim 500 kinderen werd ingevuld blijkt dat ook ruziemaken met een broer of zus en te lang op de telefoon of spelcomputer zitten reden zijn voor straf.

Er wordt het vaakst gestraft met het afpakken van een apparaat. Op de tweede plek staat het wegsturen naar de kamer of gang, gevolgd door het krijgen van een waarschuwing.

Moeders strenger dan vaders

Een tik of klap krijgen kinderen nauwelijks. Dit soort straffen is sinds 2007 verboden in Nederland. Kinderen geven aan dat dat geen goede straf is en ook deskundigen zijn het daarover eens. "Daar leert je kind niks van en de sfeer wordt vervelend en onveilig in huis", zegt opvoeddeskundige Krista Okma. "Ik zou die straf te allen tijden proberen te voorkomen."

Verder geven de ondervraagden aan vaker van moeder 'op zijn donder' te krijgen, dan van vader.

Wat vinden kinderen en hun ouders van straffen? Bekijk hier de beelden van het Jeugdjournaal: