Moordenaar Koen Everink moet ruim 66.000 euro betalen aan erfgenamen

Mark de J., die een jaar geleden werd veroordeeld tot 18 jaar celstraf voor de moord op Koen Everink, moet 66.050 euro terugbetalen aan de erfgenamen van de zakenman en zijn bedrijf. De rechtbank heeft hen gelijk gegeven in de zaak die zij hadden aangespannen.

Het bedrag bestaat uit twee leningen, die De J. nog had openstaan bij Everink en diens bedrijf. De oud-tenniscoach beweert dat hij daar al 42.200 euro van had afgelost, maar volgens de rechtbank heeft hij dat niet kunnen bewijzen. Ook houdt De J. vol dat hij met Everink nieuwe afspraken heeft gemaakt over de leningen, maar dat vindt de rechtbank ongeloofwaardig.

De J. had bij Everink een schuld om zijn gokverslaving te financieren. Volgens de rechter heeft Everink misbruik gemaakt van die verslaving en hadden de leningen nooit afgesloten mogen worden. De leningsovereenkomsten zijn daarom ongeldig verklaard. Toch heeft De J. volgens de rechter geen recht op de bedragen en daarom blijft de schuld aan de erfgenamen van Everink en zijn bedrijf bestaan.

Hoger beroep

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn woning in Bilthoven. Later bleek dat hij was doodgestoken door De J., op de dag dat die zijn schuld moest terugbetalen aan Everink.

De J. heeft altijd ontkend dat hij Everink heeft vermoord. Hij is tegen de veroordeling daarvoor in hoger beroep gegaan.