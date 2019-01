Gevaarlijke stoffen moeten uit wegwerpluiers, zegt Franse regering

Franse producenten van wegwerpluiers moeten binnen twee weken een actieplan hebben om giftige stoffen uit hun luiers te verwijderen. Dat heeft de Franse regering bepaald na waarschuwingen van het Nationale Agentschap voor Volksgezondheid (Anses).

Het agentschap controleerde 23 merken wegwerpluiers. "In die luiers zitten chemische substanties die gevaarlijk kunnen zijn als ze op de huid van een baby terechtkomen", zegt correspondent Frank Renout. "Daarbij gaat het om bijvoorbeeld pcb's en pesticiden."

Baby's dragen zo'n drie jaar lang luiers, wat betekent dat er zo'n 4000 stuks worden gebruikt. Voor sommige van die stoffen wordt daarmee de toelaatbare grens overschreden en ontstaat er gevaar voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van Anses. "Of dat ook echt is gebeurd, is niet vastgesteld", zegt Renout, "maar feit blijft dat die grenzen zijn overschreden".

Maatregelen

De Franse regering heeft geschrokken op de uitkomsten gereageerd en onmiddellijk maatregelen genomen. "Binnen twee weken moeten de producenten duidelijk maken hoe ze de gevaarlijke stoffen uit de luiers gaan halen. Daarnaast wordt de controle opgevoerd. Over zes maanden is er dan een eerste evaluatie om te kijken of er vooruitgang is geboekt."

Of wegwerpluiers in Nederland vergelijkbare stoffen bevatten, is niet duidelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA zoekt dat uit.