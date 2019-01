Blok: geen dubbele nationaliteit voor Britten in Nederland

Britten die in Nederland wonen, komen ook bij een no-deal-brexit niet in aanmerking voor een dubbele nationaliteit. Ze zullen moeten kiezen of ze Brits blijven of Nederlander willen worden, zei minister Blok in de Tweede Kamer.

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het verliezen van een andere nationaliteit als je de Nederlandse aanneemt "helemaal verweven in onze nationaliteitswetgeving". Hij vindt het niet logisch om daar bij een brexit zonder afspraken met de Europese Unie van af te wijken.

'Zeer uitzonderlijk'

D66-Kamerlid Verhoeven wees erop dat een no-deal-brexit "een zeer uitzonderlijke situatie" is en dat het om een duidelijk afgebakende groep mensen gaat. Hij vindt dat er daarom wel een uitzondering moet komen voor Britten die al lang in Nederland wonen en hier soms zelfs zijn geboren.

De Nederlandse wetgeving staat in een aantal gevallen toe dat iemand wel een dubbele nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als een land het verlies van de nationaliteit niet toestaat. Dat geldt bijvoorbeeld voor Marokko.