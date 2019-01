Kater Harry staat (in verschillende talen) centraal op Nationale Voorleesdagen

Voor deze editie is een app ontwikkeld waarin Een huis voor Harry is ingesproken door BN'ers in hun eigen moedertaal. In de app zijn ook vertalingen in het Engels, Frans, Spaans en Turks. Als je een telefoon boven een bladzijde van het boek houdt, komen de karakters tot leven en wordt er in de moedertaal van de voorlezer vertaald wat er in het boek staat.

Benali is opgegroeid in Marokko bij haar grootouders, die laaggeletterd waren. Ze werd niet voorgelezen. "In de Marokkaanse cultuur was het vroeger niet vanzelfsprekend dat ouders dat deden." Zelf leest ze ongeveer drie keer per dag voor aan haar peuter. "Dat vindt ze echt geweldig. Ze onthoudt bijna alles."

Benali vindt het een mooi initiatief en vindt dat meertaligheid in de opvoeding heel veel voordelen heeft. "Met het Arabisch kan ik mooi van Noord-Afrika tot het Midden-Oosten uit de voeten, daar ben ik heel blij mee en trots op."

De Nationale Voorleesdagen duren tot 2 februari en worden in het hele land gehouden.