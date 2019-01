Fastned wint zaak over voorzieningen bij laadpunten elektrische auto's

Extra voorzieningen bij laadstations voor elektrische auto's van Fastned zijn een stap dichterbij. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, oordeelt vandaag dat Rijkswaterstaat een afwijzing van zulke voorzieningen die eerder door Fastned waren aangevraagd, niet voldoende heeft onderbouwd.

"Positief nieuws voor ons en voor de elektrische rijder", zegt een woordvoerder van Fastned. "Hoewel de focus nog steeds ligt op het uitbreiden van ons laadnetwerk, krijgen we al veel vragen van klanten wanneer de laadstations worden uitgebreid met toiletten of de mogelijkheid een kopje koffie te kopen."

De zaak speelt al sinds 2017, toen Fastned bij Rijkswaterstaat een vergunning aanvroeg voor dergelijke voorzieningen bij snellaadstations langs de A2 en de A7. Rijkswaterstaat wees die vergunningen af, met als argument zorgen om de veiligheid.

Fastned stapte naar de rechtbank in Amsterdam, die bepaalde dat Rijkswaterstaat de vergunningsaanvraag opnieuw moet beoordelen. De Raad van State volgt dat oordeel nu.

Drukke weg

De laadstations van Fastned staan vrijwel allemaal in de buurt van tankstations, maar die zijn voor elektrische rijders niet allemaal even makkelijk bereikbaar. "Vaak moeten ze bijvoorbeeld in de regen een stuk teruglopen, of op sommige plekken een drukke weg oversteken", zegt de woordvoerder. "Daarom willen onze klanten liever een plek dichterbij waar ze naartoe kunnen."

Voor het laadstation langs de A7 bij De Horn is door Rijkswaterstaat in de tussentijd een vergunning verleend voor de extra voorzieningen. Wanneer die er komen, is nog niet bekend.