Slob botst met Kamer, minister houdt vast aan rekenexamen

Slob zei in de Tweede Kamer dat de al meer dan tien jaar durende discussie over het verbeteren van de rekenkwaliteiten van jongeren "best een gejojo" is geweest. "Het is tenen krullend voor het onderwijs." De huidige verplichte Rekentoets is dermate bekritiseerd, dat hij wel wordt afgenomen op alle middelbare scholen, maar het cijfer niet meetelt op het diploma.

Scholen maken toets zelf

In november kwam de onderwijsminister met een alternatief, waarbij scholen zelf een toets mogen maken. Maar er komt wel een apart examen, met een cijfer dat meetelt voor het wel of niet halen van een diploma. De minister denkt dat het goed is dat er een "zichtbaar resultaat" blijft. "We vrezen dat de focus anders gaat wegzakken", aldus Slob.

De coalitiepartijen spreken over een "afrekentoets", waarbij vooral gekeken wordt naar de toets en niet naar het verbeteren van het rekenonderwijs.