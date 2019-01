Politie houdt rekening met vier scenario's bij zoektocht vliegtuigje Sala 

De enige manier om dit toestel op te sporen is dus op zicht, denkt de deskundige. "De grootse kans is dan om wrakstukken te vinden, bijvoorbeeld kussens van de stoelen of een groot stuk plastic dat blijft drijven."

Audiobericht

De 28-jarige Sala had maandag afscheid genomen van oud-ploeggenoten van FC Nantes en was op weg naar Wales, waar hij afgelopen weekend een contract voor 3,5 jaar tekende bij Cardiff. Volgens Britse media had de voetballer het vliegtuigje met piloot zelf gecharterd.

Het toestel verdween in de buurt van Guernsey van de radar. Kort daarvoor stuurde de nieuwe speler van Cardiff City een audiobericht naar vrienden waarin hij zei dat het toestel "uit elkaar lijkt te vallen".

In de video hieronder hoor je een fragment uit het audiobericht.