Duitse regering tevreden over flinke daling aantal asielzoekers

Het aantal asielzoekers dat naar Duitsland kwam, is vorig jaar opnieuw flink gedaald. De Duitse regering meldt dat vorig jaar ruim 185.000 asielaanvragen zijn gedaan. Een daling van 16 procent ten opzichte van 2017.

Bij de bekendmaking van de cijfers benadrukte minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken dat de immigratie binnen de grenzen blijft die zijn vastgelegd in het regeerakkoord. Daarin staat dat jaarlijks tussen de 180.000 en 220.000 asielzoekers welkom zijn in Duitsland.

De regering heeft een balans gevonden tussen menselijkheid en controle, aldus Seehofer. Hij zei verder dat asielzoekers via andere wegen naar Europa komen. Dat komt onder meer door de Turkije-deal en acties in de Middellandse Zee. "Het zwaartepunt ligt momenteel in Spanje."

'Geen herhaling van 2015'

De regering van bondskanselier Merkel wil voorkomen dat de immigratie opnieuw zo toeneemt als in 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. In het jaar daarna zag Duitsland een piek van meer dan 700.000 asielaanvragen.

"Dat is het mantra dat Merkel en haar regering blijven herhalen: zo erg als toen mag het niet meer worden", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek.

Begin deze week meldden Duitse media dat tussen januari en november van vorig jaar bijna 9000 asielzoekers vanuit Duitsland naar andere Europese landen zijn overgebracht. Volgens de zogeheten Dublin-afspraken werden ze teruggestuurd naar het land waar ze het eerst een asielaanvraag hebben gedaan.