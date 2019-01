Wie lekte er over Roemers sollicitatie in Gelderland?

De provincie Gelderland wil weten wie heeft laten uitlekken dat voormalig SP-leider Emile Roemer solliciteerde naar de functie van commissaris van de koning. Het provinciebestuur laat onderzoeken of er een lek zit in Provinciale Staten.

De Gelderlander schreef maandag dat Roemer had gesolliciteerd. Hij werd het niet: de voorkeur ging uit naar CDA'er John Berends, burgemeester van Apeldoorn. De informatie over de kandidatuur is vertrouwelijk en het schenden van die vertrouwelijkheid is strafbaar.

Als het onderzoek klaar is, besluit de provincie of aangifte wordt gedaan, meldt Omroep Gelderland. Er is vooraf nog overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Afscheid Cornielje

De aankondiging van het onderzoek komt op de dag van het afscheid van Clemens Cornielje. Hij was ruim 13 jaar commissaris van de koning in Gelderland. Bij een speciale vergadering van Provinciale Staten hanteert hij voor het laatst de voorzittershamer.

Hij werd in 2005 aangesteld met het herstel van de politieke rust en integriteit als belangrijkste opdracht. Bij een eerste terugblik in 2015 zei Cornielje tevreden te zijn over het gedrag van Statenleden en gedeputeerden. Opvallend genoeg wordt nu juist die integriteit onder de loep genomen bij de sollicitatieprocedure voor zijn opvolger.

Het besluit om te stoppen nam Cornielje vorig jaar zelf. Hij wordt 60 en vond het na 13,5 jaar voldoende. Zijn gezondheid was voor Cornielje geen reden om te vertrekken.