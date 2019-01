Ontvoerde vrouw (88) in Oostenrijk weer terecht

De 88-jarige vrouw die gisteren op klaarlichte dag werd ontvoerd in Oostenrijk, is weer terecht. Ze heeft zich vanmorgen ongedeerd gemeld bij de woning van haar dochter in Tirol.

Waar de vrouw is geweest, is niet duidelijk. Volgens Oostenrijkse media zou ze hebben verklaard dat ze vrijwillig is meegegaan.

De vrouw liep gisteren met een verzorger over straat in Eisenstadt, ten zuiden van Wenen, toen naast hen twee zwarte auto's stopten. De man en vrouw die eruit kwamen, duwden de verzorger opzij en zetten de vrouw in één van de auto's. Daarna reden ze weg. Een uitgebreide zoektocht leverde niets op.

De 88-jarige vrouw is de moeder van een regionaal bekende vermogensbeheerder, die verantwoordelijk is voor het bezit van het Hongaarse geslacht Esterházy. De vermogensbeheerder is ook familie van de Esterházy's.