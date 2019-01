Gaat '23 januari' de Venezolaanse oppositie een opleving bezorgen?

Vandaag is een belangrijke dag voor de oppositie in Venezuela: er staat een grote landelijke demonstratie gepland. De timing is opvallend te noemen: op 23 januari 1958 werd met een opstand een einde gemaakt aan de dictatuur van Marcos Pérez Jiménez.

De succesvolle opstand was destijds wereldnieuws. Grote vraag is of het de Venezolanen 61 jaar later lukt om hetzelfde te bereiken. De datum staat in ieder geval in het collectieve geheugen van de Venezolanen gegrift, vertelt correspondent Marc Bessems.

"Iedereen hier kent de wijk 23 de Enero in de hoofdstad Caracas, 23 januari dus", legt Bessems uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Daar ligt Hugo Chávez bijvoorbeeld begraven, de voorganger van Maduro en zijn grote voorbeeld. De datum wordt nu gekaapt door de oppositie. Het is geen toeval dat ze deze symbolische datum hebben gekozen."