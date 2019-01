Omzet Ahold Delhaize groeit, nieuwe topvrouw bij Albert Heijn

Het gaat goed met het Nederlands-Belgische supermarktconcern Ahold Delhaize. In 2018 haalde het bedrijf een omzet van 62,8 miljard euro, een stijging van 2,5 procent.

Het is nog niet duidelijk hoeveel winst Ahold Delhaize daarmee heeft gemaakt. Dat maakt het bedrijf pas in februari bekend.

De omzetstijging is vooral te danken aan de activiteiten in Nederland. Zowel online als in de supermarkt werd er meer verkocht. In totaal steeg de omzet in Nederland met 3,3 procent. In Belgiƫ ging de omzet met 3 procent omhoog.

Nieuwe topvrouw Albert Heijn

Hoewel de onlinemarkt in de Verenigde Staten nog veel kleiner is dan in Nederland, beginnen de webverkopen ook daar van de grond te komen. De omzet in de VS steeg het afgelopen kwartaal met 2,7 procent.

Ahold Delhaize maakte vandaag niet alleen de jaarcijfers bekend, het bedrijf kondigde ook een wisseling van de wacht aan. Marit van Egmond volgt Wouter Kolk op als directeur van Albert Heijn. Kolk gaat zich richten op de internationale markt van het bedrijf, in Europa en Indonesiƫ.

Van Egmond, die ooit begon als trainee bij het concern, is op dit moment directeur commercie van Albert Heijn. Op 1 februari treedt zij aan als nieuwe directeur.