Chinees schip ramt ijsberg bij Antarctica: tonnen sneeuw op het dek

Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdag. De Chinese televisie heeft de beelden vandaag verspreid.

Het schip is in het gebied voor wetenschappelijk onderzoek. De leider van de expeditie in de Amundsenzee, Chen Dake, weet de botsing aan de mist en de radar van het schip. "Op de radar die we gebruiken is niet goed het verschil tussen ijsbergen en grote ijsschotsen te zien. We moeten nieuwe technologie ontwikkelen, nieuwe algoritmes, om ijs en sneeuw beter te kunnen onderscheiden."

Met pikhouwelen en machines verwijderde de bemanning de sneeuw en ijs van het dek. Het schip is inmiddels weer verder gevaren.