COMM-directeur stapt op na ophef over hoge declaraties

Directeur Tobias Walraven van het museum COMM in Den Haag stapt op. In een verklaring staat dat hij terugtreedt vanwege alle negatieve publiciteit van de afgelopen dagen over hem en het museum.

De 54-jarige Walraven kwam vorige week in het nieuws omdat hij als directeur van het noodlijdende COMM (voorheen bekend als het Museum voor Communicatie en PTT Museum) jaarlijks grote bedragen voor zichzelf declareerde. Ook huurde hij voor een bedrag van bijna 400.000 euro bedrijven in waarvan hijzelf bestuurder en aandeelhouder was.

De museumdirecteur ontkende dat hij betrokken was bij het inhuren van zijn eigen bedrijven, en zei dat hij in zijn besluiten werd gesteund door de raad van toezicht. Die raad zegt het nu "enorm te waarderen dat Walraven het initiatief heeft genomen om terug te treden". Zijn besluit stelt het museum volgens de raad in staat "om in rustig vaarwater te komen".

Financiƫle problemen

De zakelijke leiding wordt per 1 februari overgenomen door Adriaan Wagenaar, die al manager was bij COMM. "Het museum, de collectie, haar bezoekers en medewerkers vragen de komende tijd alle aandacht", meldt de raad van toezicht.

COMM verkeert in zwaar weer. Het museum kampt met financiƫle problemen en de bezoekersaantallen vallen tegen. Achter de schermen zou de leiding bezig zijn de collectie af te stoten, iets wat de raad van de toezicht ontkent.

Walraven was sinds januari 2016 directeur van COMM. Het museum zegt dat COMM sinds zijn aantreden volledig is gerenoveerd en de collectie is omgevormd.