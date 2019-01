Recordomzet en recordwinst voor chipmachineproducent ASML

Chipmachinebouwer ASML heeft in 2018 zowel een recordomzet als een recordwinst geboekt. De omzet bedroeg 10,9 miljard euro, twee miljard meer dan een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 2,6 miljard euro, een stijging van 20 procent.

"Het belangrijkste zijn niet de recordcijfers maar de technologische doorbraken in 2018 met de machines", zegt bestuursvoorzitter Peter Wennink. De orders blijven binnenkomen, in het vierde kwartaal alleen al voor vijf systemen. In het orderboek voor 2019 staan 30 machines, die vele tientallen miljoenen euro per stuk kosten.

ASML helpt chipmakers te voldoen aan de niet aflatende vraag naar steeds snellere en kleinere chips voor onder meer smartphones, computers en auto's.

Nervositeit

Dit jaar rekent het bedrijf uit Veldhoven opnieuw op groei, al is er volgens Wennink wel reden tot zorg. "Als je kijkt naar de grote spelers in de wereldwijde elektronica-industrie, zoals China, de VS, Taiwan maar ook Europa, dan hangt dat allemaal samen. Krijgt dat systeem te maken met handels- en exportbeperkingen, dan gaat de boel kraken, daar is iedereen natuurlijk wel bang voor."

"Ik denk dat we daar de eerste effecten nu van zien", zegt Wennink. "Met name bij de Aziatische klanten. Als je dat bovenop de vertraagde groei in China legt, de Brexit, de zorgen om de fiscale politiek in Europa, dan worden mensen daar toch nerveuzer van. Dat leidt natuurlijk tot vertraging van de groei. Maar er is nog steeds groei. En de vraag naar onze machines blijft. 2019 wordt weer een groei-jaar."

Brandschade

Begin december was er bij Prodrive in Son, een belangrijke toeleverancier van ASML, een grote brand die een deel van het bedrijf in de as legde. De brand kost ASML 300 miljoen aan omzet in het eerste kwartaal, maar het bedrijf hoopt dat in het tweede kwartaal weer in te lopen.

ASML is het paradepaard van de Nederlandse maakindustrie. De wereldleider in chipmachines levert geavanceerde hightech machines aan de belangrijkste chipproducenten in de wereld, waaronder Intel en Samsung. Er werken 23.000 werknemers.