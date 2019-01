Wekdienst 23/1: het Nationaal Voorleesontbijt en opnieuw glad op de weg

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor. Let op: het kan glad zijn.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Nationale Voorleesdagen gaan van start. Ook BN'ers zullen in klassen en bibliotheken voorlezen aan kinderen.

Burgers' Zoo in Arnhem schenkt 300zelf gekweekte koralen, zeeanemonen en koraalvissen aan een dierentuin en een aquarium in Engeland.

En er is een groot feest in Liechtenstein. Het kleine landje tussen Zwitserland en Oostenrijk viert zijn 300-jarig bestaan.

Wat heb je gemist?

De gemeente Den Haag heeft het convenant openbaar gemaakt over de vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw in Scheveningen. In de afspraken die in 2016 zijn gemaakt, staat dat de stapels maximaal 35 meter hoog mogen zijn, en dat hout boven die hoogte moet worden weggehaald.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Frenkie de Jong is op weg de duurste Nederlandse speler ooit worden. FC Barcelona wil de 21-jarige middenvelder voor bijna 90 miljoen euro overnemen van Ajax. Dat meldt De Telegraaf op basis van Spaanse bronnen. Eerder leek het erop dat De Jong naar Paris Saint Germain zou gaan, maar de Franse club zou hooguit 75 miljoen willen betalen.

Op dit moment is Virgil van Dijk nog de duurste Nederlandse speler ooit. Een jaar geleden ging hij voor ruim 84 miljoen van Southampton naar Liverpool.