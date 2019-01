Opnieuw glad, treinen rijden weer volgens dienstregeling

Weggebruikers moeten vanochtend opnieuw rekening houden met gladheid. Met uitzondering van delen van Zeeland heeft het overal gevroren, met bevriezing van natte weggedeelten tot gevolg. Ook sneeuwresten kunnen voor gladheid zorgen.

Vanwege de gladheid geldt tot 12.00 uur code geel. Op veel plaatsen wordt gestrooid, maar het zout werkt pas als het goed wordt ingereden. Het KNMI verwacht dat de gladheid in de loop van de dag verdwijnt.

Gisteren viel in heel Nederland een laagje sneeuw. Dat leidde tot een extreem drukke avondspits, met op het hoogtepunt bijna 2300 kilometer file. Dat is een record sinds de ANWB in 2015 begon met het meten van alle Nederlandse wegen via gps.

Spoor

Treinen van de NS rijden vandaag weer volgens dienstregeling. Gisteren werd zo'n 20 procent van de treinen uit voorzorg geschrapt, om eventuele problemen door de sneeuwval beter te kunnen opvangen. Vanochtend vroeg was er volgens de NS geen enkele storing.

De sneeuw leidde dus tot de drukste spits ooit, maar bracht ook veel plezier. Een impressie: