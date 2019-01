Burgers' Zoo doet koraal cadeau aan Engelse aquaria

Vandaag wordt het koraal samen met medewerkers van Sea Life Londen op transport gezet. En dat is nog best spannend, vertelt Janse. "Dit is de eerste keer dat we zoveel koraal in één keer gaan vervoeren. Het koraal is erg kwetsbaar en lastig om in leven te houden." Ieder stuk koraal wordt daarom apart verpakt in een zak met water en zuurstof.

In Engeland staat vervolgens al een bassin met een basis klaar. Die basis wordt gevormd door steenkoralen, die een stevig kalkachtig skelet bouwen waar het Arnhemse koraal zich aan kan hechten. In Londen komen uiteindelijk 170 steenkoralen en 90 zachte koralen terecht, in Chester Zoo gaat het om 10 koralen en 10 zeeanemonen.

Max Janse zei het al: het gaat niet goed met koraalriffen. Eerder maakten we deze special over afstervend koraal: