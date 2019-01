Man van 73 vast voor mishandeling sneeuwbalgooier (16)

In Katwijk is een man van 73 opgepakt omdat hij een jongen van 16 in het gezicht zou hebben geslagen. De jongen hoorde volgens Omroep West bij een groepje dat sneeuwballen gooide, kennelijk tot ergernis van de verdachte.

De man zou met een stok achter de 16-jarige zijn aangegaan. Vervolgens zou hij hem tegen een muur hebben gezet en hem met een vuist op het hoofd hebben geslagen.

De jongen heeft aangifte gedaan. De man is vervolgens aangehouden op verdenking van mishandeling. Het is nog onduidelijk waarom hij het op de sneeuwbalgooier gemunt had.