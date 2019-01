Journalist weg bij Nieuwe Revu om 'niet te traceren bronnen'

Opinieblad Nieuwe Revu stopt de samenwerking met freelance journalist Peter Blasic. Ook trekt het blad 27 verhalen van hem in.

Aanleiding voor het besluit is een publicatie vanDe Groene Amsterdammer. Daaruit blijkt dat Blasic jarenlang verhalen schreef op basis van niet-traceerbare bronnen. Volgens Nieuwe Revu betekent dat niet per se dat die bronnen niet bestaan, maar in een aantal gevallen lijken de bronnen verzonnen. Zo citeerde Blasic psychologen uit Amsterdam en Groningen die niet bestaan en komt de achternaam van een opgevoerde douanier helemaal niet voor in Nederland.

Nieuwe Revu schrijft dat het niet in ieder afzonderlijk geval kan instaan voor de bronnen die de journalist heeft opgevoerd. "Na onderzoek van De Groene Amsterdammer is er zoveel twijfel ontstaan over een aantal van zijn artikelen (...), dat handhaving ervan niet geloofwaardig is." Het blad heeft op zijn website een lijst gepubliceerd met de ingetrokken stukken.

Plagiaat

Ook bij verschillende andere media is Blasic, die ook schreef onder de naam Peter Mertens, volgens De Groene Amsterdammer betrapt op fout journalistiek werk. Zo bleek hij eerder al drie artikelen van een Deense journalist te hebben overgeschreven van de site EUobserver voor het Belgische medium Apache.

Ook bij HP/De Tijd en bij Elsevier blijkt hij te zijn betrapt op plagiaat, zo bevestigen de hoofdredacteuren aan het blad. Blasic gebruikte daarnaast verschillende niet-traceerbare bronnen voor publicaties bij Elsevier, Knack, VICE en OneWorld.

Blasic laat aan De Groene Amsterdammerweten dat de stelligheid van het Groene-stuk hem "bevreemdt". Hij zegt wel degelijk mailwisselingen gehad te hebben met zijn contacten, maar bewijs daarvoor levert hij niet. Ook ontkent hij tegenover het weekblad plagiaat te hebben gepleegd bij HP/De Tijd en Elsevier.