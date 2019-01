Afspraken vreugdevuren openbaar: gemeente had moeten ingrijpen

De gemeente Den Haag had de bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp moeten opdragen om de houtstapels kleiner te maken. Dat blijkt uit het convenant tussen de gemeente, de politie, de brandweer en de bouwers, dat de gemeente vandaag openbaar heeft gemaakt.

In het convenant staat dat bij overschrijding van de maximale hoogte van 35 meter, de organisatoren het teveel aan hout moeten verwijderen en afvoeren.

Eerder was al duidelijk geworden dat het vreugdevuur in Scheveningen dertien meter te hoog was. Burgemeester Pauline Krikke wees na de vonkenregen die ontstond en voor veel materiƫle schade zorgde, in eerste instantie met de beschuldigende vinger naar de bouwers. Uit de commissievergadering die na het incident volgde bleek dat zij op Oudjaarsdag persoonlijk toestemming had gegeven voor het ontsteken van de vuren, ondanks de geschonden afspraken. Wel besloot ze de veiligheidszones rond de stapels uit te breiden.

Bekijk de beelden van de vonkenregen: