Politie: resten in koffer Amsterdam van vrouw

De menselijke resten die zaterdag in een koffer in Amsterdam werden gevonden zijn van een vrouw. Dat meldde de politie vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht. De koffer werd zaterdag langs de oever van de Zuider IJdijk gevonden, op het Zeeburgereiland.

De koffer lag in ieder geval sinds 11 januari in het water, zegt de politie. Het slachtoffer is een blanke vrouw, vermoedelijk tussen de 20 en 50 jaar. Ze droeg een zwarte rok en een zwart topje. Op haar romp heeft ze geen tatoeages of littekens.

Het is nog altijd onduidelijk wie het slachtoffer is. De politie heeft haar in de registers van vermiste personen nog niet gevonden.